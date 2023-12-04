الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على تاجر في النقد الأجنبي بحوزته 24 مليون جنيه

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في وزارة الداخلية من ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة).. بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه).

اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها

txt

الداخلية تشن حملة أمنية بجميع مديريات الأمن

txt

اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالوراق


 

وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفى بما يعرف بنظام "المقاصة" مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تجارته غير المشروعة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

مواد متعلقة

الداخلية تشن حملة أمنية بجميع مديريات الأمن

اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالوراق

إصابة 3 في حادث انقلاب سيارة بالعياط

الداخلية تواصل مُلاحقة الهاربين والبلطجية في مُحافظات الجمهورية

ضبط 22628 مخالفة مرورية متنوعة

إيجابية 10 حالات في فحص تعاطي المخدرات بين السائقين

القبض على لصوص الدراجات النارية في حملات أمنية

الداخلية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
الجريدة الورقية