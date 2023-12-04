القبض على تاجر في النقد الأجنبي بحوزته 24 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في وزارة الداخلية من ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة).. بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه).

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وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفى بما يعرف بنظام "المقاصة" مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تجارته غير المشروعة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.