الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على مُتهمين بالإتجار في السلاح بالقليوبية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة  في وزارة الداخلية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنهما بدون ترخيص.

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الداخلية تشن حملة أمنية بجميع مديريات الأمن

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اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالوراق


 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (18 قطعة سلاح نارى – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع) ، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار.


الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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