القبض على مُتهمين بالإتجار في السلاح بالقليوبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة في وزارة الداخلية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنهما بدون ترخيص.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (18 قطعة سلاح نارى – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع) ، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار.



الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.