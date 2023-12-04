الكويت: حريق محدود بمبنى وزارة الخارجية دون إصابات

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الإثنين، عن وقوع حريق محدود في أحد أجزاء مبنى الوزارة تمت السيطره عليه دون وقوع إصابات؛ حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

أضافت وزارة الخارجية في بيان لها، أن جميع موظفي الوزارة بخير حيث تم إخلاؤهم من مكان الحريق الذي أخمد من قبل الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام مبينة أن الخسائر اقتصرت على تلف مادي بسيط.

وفي سياق آخر، قالت شركة نفط الكويت مساء الأحد إن حريقا محدودا اندلع في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1 بمنطقة جنوب وشرق الكويت وقد تمت السيطرة عليه من دون تأثر عمليات الإنتاج.

وذكرت (نفط الكويت) في بيان صحفي أن الحريق المحدود قد اندلع أثناء تنفيذ أعمال الصيانة التي قام بها موظفو المقاول مما نتج عنه عدد من الإصابات بين عمال المقاول الذين تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة مشيرة إلى أن "مركز التجميع تحت العزل التام أثناء أعمال الصيانة".