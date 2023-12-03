رئيس لجنة انتخابات الكويت: توافد حشود كبيرة مع نهاية اليوم الأخير بالانتخابات الرئاسية

أكد رئيس لجنة الإنتخابات وسفير مصر بالكويت أسامة شلتوت، توافد أعداد كبيرة مساء اليوم الأحد على التصويت مع نهاية اليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية.

وقال شلتوت في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت من داخل مقر اللجنة الإنتخابية - إن الحشود والتوافد متعاقب من قبل المواطنين المصريين في الكويت ، ما يعكس الحرص والوطنية المصرية وإلتزامهم بأداء واجبهم الوطني.

وأشار شلتوت إلى أنه تم تجهيز المقر لاستيعاب تلك الحشود والمساعدة خاصة لكبار السن والسيدات وتخصيص لهم أماكن لسرعة أداء الواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم خلال المرحلة القادمة.

وبدأ المصريون في الخارج التصويت في الانتخابات الرئاسة 2024 في الأول من شهر ديسمبر الجاري، وعلى مدار ثلاثة أيام تنتهي اليوم في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وخلال اليوم الأول والثانى لتصويت المصريين في الخارج، شهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

ومساء الجمعة، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية، للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.