بولندا تستقبل 18 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، وصول نحو 18 ألفا و400 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 17.23 مليون شخص.

وأضافت الوكالة حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 20 ألفا و900 أوكراني غادروا بولندا أمس الاثنين عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن 15.44 مليون شخص.

كانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.