تعاون بين الغرفة التجارية بأسيوط وتنمية الصعيد لإنشاء المرحلة الثالثة من مجمع الصناعات الصغيرة

استقبل المحاسب عمرو ابوالعيون رئيس الغرفة التجارية المصرية باسيوط ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والمهندس حسام النمر رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات، ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وبحضور؛ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور احمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط ، وعدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد، وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات

وقام كل من عمرو ابوالعيون و اللواء مهندس شريف صالح بتوقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية باسيوط وهيئة تنمية الصعيد لاستكمال مشروع مجمع الصناعات الصغيرة التابعة للغرفة التجارية المصرية باسيوط

وذلك انشاء المرحلة الثالثة للورش لتشغيل شباب الخريجين من ابناء محافظة اسيوط علي مساحة 6000 متر مربع بتكلفة 25 مليون جنية علي ان يتم تنفيذ المشروع خلال 6 اشهر

وصرح ابوالعيون ان مجمع الصناعات الصغيرة هو النموذج الامثل للتوجيهات الرئاسية لعمل مشروعات متوسطة وصغيرة بصعيد مصر واتمني ان تكون الغرفة التجارية باسيوط هي صاحبة الريادة والسبق فيه

واضاف ابوالعيون ان الغرفة التجارية المصرية بتقوم بتأجير الوحدات لابناء محافظة اسيوط من شباب الخريجين بارسعار مخفضة لتحفيز الشباب للعمل و اقامة المشروعات وتحسين فرص التشغيل للشباب.

وهذا وقد حضر توقيع البوتوكول كل من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور احمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والمهندس حسام النمر رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات، ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والاستاذ محمد كمال امين صندوق الغرفة التجارية باسيوط وعدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد، المشروعات وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، ، ، و محمود ثابت مستشار رئيس الغرفة التجارية باسيوط و ناصر عتمان مدير عام الشئون القانونية .

كما قامت الغرفة التجارية باسيوط بعرض مقطع فيديو لعرض بعض شباب الخريجين اصحاب المشروعات المقامة والعاملة بمجمع الصناعات الصغيرة التابع للغرفة التجارية باسيوط.

وقام ابوالعيون باهداء درع الغرفة التجارية باسيوط للسيد اللواء شريف صالح و الدكتور احمد المنشاوي علي دورهم الهام والفعال في خدمة صعيد مصر في المجالات التنموية والخدمية.