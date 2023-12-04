جامعة المنصورة تطلق مبادرة "اعرف .. وعرف"

نظمت كلية الآداب بجامعة المنصورة ندوة بعنوان "اعرف .. وعرف"، بحضور طلاب كليات الآداب والتربية الرياضية والفنون الجميلة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنصورة وأسرة طلاب من أجل مصر.

وشهدت الندوة المقامة حضور كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وطلاب الجامعة في أجواء وطنية رائعة بالمدرج الدائري بالكلية.

وتحدث الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب عن التحديات التي تواجه مصر في هذه المرحلة، ودور الشباب في مواجهة الشائعات، وضرورة الوقوف خلف الدولة المصرية في هذه المرحلة الفارقة من تاريخها.

كما تحدث الدكتور رياض الرفاعي أستاذ التاريخ الحديث بالكلية عن التحديات التي واجهت مصر عبر تاريخها، وضرورة المشاركة الإيجابية في العملية السياسية.

وتحدث الدكتور وائل البرعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عن دور الجيش في الحفاظ على أمن الوطن.

كما شارك في الندوة الدكتور علي الغريب الشناوي رئيس قسم اللغة العربية الأسبق، والدكتور سيد نعيم رئيس قسم اللغة العربية، والدكتورة دعاء فتحي منسق طلاب من أجل مصر بالكلية.

ووجه المتحدثون في الندوة رسائل واضحة إلى الطلاب بضرورة تكاتف الشعب مع الجيش في الحفاظ على الوحدة الوطنية، والمشاركة الإيجابية في العملية السياسية.

و أظهر الطلاب تفاعلا إيجابيا واضحا من خلال حرصهم على المشاركة بالأغاني الوطنية الجياشة التي عكست مشاعرهم الوطنية النبيلة.