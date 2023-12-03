جامعة المنصورة تنظم يومًا رياضيًا ضمن فعاليات مبادرة'' أعرف و عرّف "

نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، بالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب اليوم الأحد "يوم رياضى " يتضمن ماراثون جرى و مباراة كرة قدم.



جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية وبحضو عمداء الكليات وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



وأشاد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، بفعاليات حملة '' أعرف و عرّف " والتى تم تنظيمها بمختلف الكليات داخل الجامعة و تستهدف رفع الوعى والتثقيف القانونى والتعريف بالحقوق السياسية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، محاربة الشائعات، التعريف بالمخاطر المحيطة التى تستهدف الأمن القومى لمصر، مؤكدًا على أهمية التعريف بالحقوق القانونية والاستحقاقات الدستورية ومشاركة الشباب بها، كما أكد على أهمية الأنشطة الطلابية في المرحلة الجامعية كونها تساهم في تنمية الشباب ثقافيًا، وصقل وبناء شخصية الطالب الجامعي نظرًا لكونها أنشطة تعزز وعي الطالب.

وعبر الدكتور محمد عطية البيومى، عن سعادته بتواجده بين أبنائه الطلاب، مؤكدًا ان الطلاب هم أساس العملية التعليمية، مشيراً إلى أهمية الأنشطة الطلابية المختلفة والمبادرات والتى تعمل على بناء وتنمية شخصيات ومهارات الطلاب.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبد العظيم، على دور كلية التربية الرياضية فى المشاركة بالفعاليات والمبادرات الهامة بالجامعة كما أثنى على جهود أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى المشاركة بالمبادرة وتنظيم اليوم الرياضى.

يأتي ذلك فى اطار فعاليات مبادرة الوعي الوطني والتثقيف القانوني بجامعة المنصورة تحت شعار '' أعرف و عرّف " التي تنظمها جامعة المنصورة والتى بدأت فعالياتها 25 نوفمبر وتستمر حتى 7 ديسمبر 2023 .