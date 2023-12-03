لميس الحديدي تنعي أشرف عبدالغفور.. ملء شاشاتنا فنًا راقيًا (فيديو)

عرضت الإعلامية لميس الحديدي مقطع فيديو من موقع الحادث الذي راح ضحيته الفنان أشرف عبدالغفور أظهر تعرض سيارة الراحل لاصطدام من الخلف بينما كان يقود السيارة.

وقالت لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على فضائية ON، مساء اليوم الأحد، أنه وفقاً للمعلومات التي وردت لبرنامجها؛ فإن الراحل توقفت عضلة قلبه قبل وصوله للمستشفى.

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور خبر مؤسف وحزين صدم الجميع

ونعت لميس الحديدي، الفنان القدير أشرف عبدالغفور قائلة: "خبر مؤسف وحزين صدم الجميع.. في حادث سير صعب ومؤلم.. أحببناه جميعا وملء شاشاتنا فنًا راقيًا لسنوات طويلة".

النيابة العامة بالجيزة تباشر التحقيق في واقعة الفنان أشرف عبدالغفور

وتباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة الفنان أشرف عبدالغفور في حادث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وفحصت النيابة مكان الحادث، وتحفظت على كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان لفحصها.

وكشفت التحقيقات أن سيارة اصطدمت بسيارة الفنان "المجنى عليه"، مما تسبب فى تهشم سيارته وتعرضه للإصابة، وأضافت التحقيقات، أن عدد من الأهالي ساعدوا في نقل المجني عليه إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي إلا أنه توفى عقب وصوله المستشفى، وتحفظت النيابة على سيارة المتهم بالتسبب فى الواقعة.

كما انتقلت النيابة إلى المستشفى لمناظرة الجثمان، ومناقشة الأطباء لمعرفة الإصابات التى لحقت بيه، وأودت بحياته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على السائق المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، بعد أن صدمه بسيارته في أكتوبر.

وكان نُقل الفنان أشرف عبدالغفور إلى أحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج، لكنه رحل عن عالمنا مسببًا حزن لأصدقائه في الوسط الفني وجمهوره.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد بإصابة شخصين إثر حادث تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبدالغفور وزوجته فى حادث تصادم.