حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية.. الأسباب والأهمية

أعلن الإعلامي عمرو أديب عن حصوله على الجنسية السعودية.

وأضاف خلال تقديم برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر، أنه حصل عليها من فترة، مردفًا: “الآن أنا مواطن لدي جنسية مصرية وأخرى سعودية”.

ووجه الإعلامي الذي تمتد مسيرته المهنية في الإعلام نحو 30 عامًا، الشكر لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

يعمل عمر أديب في إم بي سي مصر منذ سبتمبر 2018

الأهمية

وعن أهمية ومكانة الجنسية السعودية بالنسبة له، قال الإعلامي الذي يبلغ من العمر 60 عامًا إنها تعد له تشريف وتقدير، معقبًا: “أنا سعيد للغاية”، متمنيًا أن يكون حصوله عليها سببًا في تشييد جسر تواصل، ووسيلة لتوطيد العلاقات والتواصل بين مصر والمملكة باعتبارهما أكبر دولتين في المنطقة والعالم العربي، وبينهما توافق في معظم القضايا.

يعتمد عمرو أديب في التقديم الإعلامي على الأسلوب الدرامي والصوت العالي

الأسباب

وعن السبب، ألمح أن جزءا كبيرًا من مشواره المهني هو العمل مع المؤسسات الإعلامية السعودية، لافتًا إلى أنه يعتبر نفسه واحدًا من المصريين العاملين في الخارج وأنه يعمل لدى المملكة العربية السعودية لكن من داخل مصر.

وأكد أنه يشعر في المملكة العربية السعودية بالاحتواء والمحبة، مشددًا على أنه يعشقها ويسافر إليها كثيرًا، وأن معاملتهم معه جميلة وكريمة، ودائمًا يشعر أنه في وطنه وبلده، مشددًا على أن السعودية تطورت تطورًا كبيرًا تعليميًا وحقوقيًا وعمرانيًا واجتماعيًا في السنوات الخمس الأخيرة بفضل لمسات الأمير محمد بن سلمان ورؤيته المعلنة 2030.

تركي آل الشيخ يسلم عمرو أديب أفضل إعلامي عربي.. مهرجان JOY AWARDS

تركي آل الشيخ وأغلى إعلامي

وفي سبتمبر من العام الجاري، أجرى الإعلامي عمرو أديب حوارًا مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، الذي قال له ردًا على انتقادات يثيرها البعض حول شراء السعودية للاعبي كرة القدم والفنانين والإعلاميين: “80% اتكلموا عنك، عمرو أديب أنت مجتهد ورائع وشاطر، لكن جزءا من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية، ليرد أديب، قائلا: ”ليا الفخر".

وكشف تركي آل الشيخ في السياق ذاته عن تجديد عقد الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية مع mbc مصر، قائلًا: “التجديد سيكون بشروط مختلفة عن السابقة، والعقد الجديد كأغلى مذيع عربي”.

تسعى السعودية لتجنيس الكفاءات

تجنيس الكفاءات

وفي عام 2019 أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بفتح باب تجنيس الكفاءات من كل أنحاء العالم، بما في ذلك أيضًا المتميزون والمبدعون من أبناء القبائل النازحة في السعودية وأبناء السعوديات ومواليد السعودية ممن تتوفر فيهم الشروط، سواء في المجالات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، وغيرها من المجالات المفيدة التي تتواكب مع تحقيق رؤية السعودية 2030، وبذلك حصل الإعلامي عمرو أديب على الجنسية السعودية لأنه كفاءة.

تتضمن قانون الجنسية السعودية شروط ونقاط

شروط الجنسية السعودية

الشروط الأساسية:

أن يكون المتقدّم للجنسية دخل إلى الأراضي السعودية بطريقة مشروعة، وأن يحمل الشخص جواز سفر ساري من بلده الأصلي.

أن تمضي على إقامته بطريقة نظامية في السعودية 10 سنوات متتالية على الأقل.

أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاجها السعودية.

يعمل التجنيس السعودي بنظام النقاط

نظام النقاط:

يحصل المقيم لمدة 10 سنوات متتالية على 10 نقاط.

الشهادات العلمية: شهادة الدكتوراه في الطب أو الهندسة 13 نقطة.

شهادة الدكتوراه في العلوم الأخرى 10 نقاط.

شهادة الماجستير 8 نقاط.

شهادة البكالوريوس 5 نقاط.

الروابط الأسرية للراغب بالحصول على الجنسيّة: تحسب 3 نقاط للشخص إذا كان الأب سعودي الجنسية.

إذا كانت الزوجة ووالدها سعوديين فيحصل على نقطتين.

إذا كانت الزوجة سعودية فيحصل على نقطة.

إذا كان لديه أكثر من أخوين سعوديين فيحصل على نقطتين.

إذا كان لديه أخ أو أخوين سعوديين فقط فيحصل على نقطة.

يجب أن يحصل الشخص على 23 نقطة كحد أدنى لتتم دراسة طلبه.

يمنع أن يتجنّس السعودي من جنسية أجنبية دون إذن مسبق

قوانين عامة:

تمنح الجنسية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء السعودي بناء على اقتراح من وزير الداخلية السعودي.

يمنع أن يتجنّس السعودي من جنسية أجنبية دون إذن مسبق من رئيس مجلس الوزراء السعودي.

تمنح الجنسية السعودية لأي طفل مولود بالمملكة من أبوين مجهولين.

فيديو إعلان عمرو أديب حصوله على الجنسية السعودية

فيديو تركي آل الشيخ لعمرو أديب: نجاحك وتاريخك صناعة سعودية