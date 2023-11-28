الإعلامي عمرو أديب يتصدر الترند بعد إعلانه: أنا مواطن لدي جنسية سعودية

"عمرو اديب سعودي، وعمرو أديب" هاشتاجات تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، وبحث الملايين عن الإعلامي عمرو أديب منذ الصباح بعد إعلان منحه الجنسية السعودية مؤخرًا.

وتصدر اسم الاعلامي عمرو اديب موقع البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية ومصر، حيث تداول الكثيرون مقطع الفيديو من برنامج "الحكاية" الذي يُذاع من "إم بي سي مصر"، والذي يعلن فيه منحه الجنسية السعودية ويقول:" مؤخرًا ومنذ فترة تم منحي الجنسية السعودية ، وأنا الآن مواطن عندي جنسية مصرية وجنسية سعودية".

ووجه اديب الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على هذا التكريم والتشريف، مؤكدًا أنه كان يعمل منذُ 30 عامًا في مؤسسات إعلامية سعودية في الخارج، وقال:"لا أعرف أعدادا كبيرة من المصريين حصلوا على هذا التكريم ولكن أنا سعيد به جدا وأود أن أطلعكم على معلومة تعرفونها أنا قضيت 30 عاما من حياتي الإعلامية كانت في مؤسسات سعودية، أنا أُعتبر من المصريين في الخارج ما يعني أنني أعمل في السعودية داخل مصر..هذا التكريم مسؤولية وأرجو أن أكون جسرا بين دولتين محوريتين في العالم العربي مصر والسعودية، وأن أوطد هذه العلاقات".

كما نشرت صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي " X " تويتر سابقًا ، رسالة أديب للعاهل السعودي وقال:"أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على التكرم بمنحي الجنسية السعودية.. هذه مسؤولية كبيرة بأن أكون أحد الجسور بين دولتين محوريتين في المنطقة".