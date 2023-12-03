الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

متحدث الخارجية الأمريكية: حماس تتحمل مسؤولية قتل الأطفال في غزة

المتحدث الإقليمي
المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية صامويل ويلبرج

انفعل المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية صامويل ويلبرج، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال، بعد سؤال الأخير عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال في غزة.

 قطاع غزة

وقال ويلبرج: "ليس من الممكن قبول أي اتهامات بأن الولايات المتحدة ترحب أو تقف مع قتل الأطفال في قطاع غزة، حماس هي من تتحمل المسؤولية، ولماذا هذه الحركة لم تقم بتسليم كل ما لديها من أسرى."

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وأضاف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن طرفًا في الهدنة التي جرت بين إسرائيل وحماس، وتابع: "هي جرت في ظل وساطة ومجهودات مصرية قطرية، لذلك لا أحد منا يتحمل مسؤولية خرق هذه الهدنة."

وزعم ويلبرج في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال، أن حماس هي من تراجعت عن التزاماتها بشأن الهدنة، وتابع: "ما يحدث من وضع خطير في غزة حماس هي من تسببت في الوصول إليه."

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف: "نرفض أي مقارنة بين ما يحدث في أوكرانيا ورسيا وما يحدث في غزة من جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، حماس هي منظمة إرهابية وتقوم بهجمات إرهابية، لذلك بلادنا لا ترى أن الشعب الفلسطيني مسؤول عن الأحدث.. المسؤول حماس فقط، حيث إن دولة الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى أن الجيش الإسرائيلي لا يستهدف المدنيين في قطاع غزة."

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