"دفاع النواب": تهجير أهالي غزة خارج أرضهم خط أحمر بالنسبة لمصر (فيديو)

قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القيادة السياسية في مصر قامت بدور كبير للغاية في القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب على غزة.

وأضاف العوضي، خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير"، عبر فضائية" صدى البلد"، والذي تقدمة الإعلامية عزة مصطفي، مساء اليوم الأحد، أن المصريين في الفترة الحالية أصبح لديهم وعيا كبيرا بالمخاطر التي تواجه الدولة المصرية، نتيجة للأحداث التي يشهدها قطاع غزة

مصر سعت بكل الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وأشار إلى أن مصر في خلال الفترة الماضية سعت بكل الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالإضافة الي المساعي المبذولة لوقف اطلاق النار في القطاع ,



وأوضح أن القيادة السياسية والشعب المصري منذ اندلاع أحداث الـ 7 من أكتوبر وهم يرفضون بكل الطرق تهجير أهالي قطاع غزة خارج أرضه سواء الي سيناء أو أي مكان أخر.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن عملية تهجير أهالي قطاع غزة خارج أرضهم تعتبر خط أحمر بالنسبة لمصر لأن ذلك تهديد للأمن القومي المصري كما أنها تضر بالقضية الفلسطينية.

أكد مدير فريق إحصاء الخسائر في الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء حسام خليفة، اليوم الأحد، أن حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تسببت في تدمير 250 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي أو كلي من أصل 400 ألف وحدة بنسبة تجاوزت 50%.

وحول وضع القطاع الصحي، أوضح خليفة في إفادة صحفية أن 37 ألف مواطن فلسطيني أصيبوا بفعل العدوان في ظل خروج 70% من المستشفيات في القطاع عن الخدمة.

بدوره، قال مدير الاحصاءات في الجهاز محمد قلالوة، إن الخسائر المباشرة للاقتصاد في قطاع غزة بلغت حوالي 700 مليون دولار خلال الشهر الأول من الحرب.

وأضاف قلالوة في إفادة صحفية، أن 147 ألف عامل توقفوا عن العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى توقف 56 ألف منشأة عن العمل.

وتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في قطاع غزة الى حوالي 90%، وارتفاع البطالة لحوالي 65%، لافتًا إلى أن نسبة التضخم بلغت حوالي 12% على السلع والخدمات.

وقال قلالوة: "إن الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة خلال فترة الحصار منذ عام 2007 بلغت حوالي 35 مليار دولار دون احتساب آثار العدوان الحالي".