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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الزمالك المقبلة بالكونفدرالية بعد الفوز على أبوسليم

الزمالك
الزمالك

فاز الزمالك  على نظيره أبوسليم بهدف نظيف في أول مهام الأبيض في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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الزمالك يهزم أبوسليم في الكونفدرالية برأسية أوباما

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شوط أول سلبي بين الزمالك وأبوسليم الليبي

استطاع يوسف أوباما قيادة الزمالك للفوز على أبوسليم الليبي بهدفه الذي سجله عبر رأسية مميزة سكنت الشباك، والتي جمعت بينهما على ملعب برج العرب.

احتفال اوباما

ويلتقي الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي في الأسبوع المقبل، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

ويواجه الأبيض نظيره سوار الغيني يوم الأحد المقبل الموافق 3 ديسمبر القادم 2023، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويتصدر ساجرادا الأنجولي جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متفوقا على الزمالك الذي يملك نفس العدد من النقاط، بفارق الأهداف، بعد انتصاره على سوار الغيني بهدفين نظيفين.


موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني:

وتبدأ مباراة الزمالك وسوار الغيني ضمن منافسات الكونفدرالية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

 

 

 

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