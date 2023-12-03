فيوتشر يخطف فوزا مهما أمام الهلال الليبي بالكونفدرالية

قلب موردن فيوتشر الطاولة على الهلال الليبي بعد تأخره بهدف نظيف ليفوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.



سجل جعفر إدريس لاعب الهلال الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر قبل أن يسددها على الطائر من داخل منطقة الجزاء، لينهي الفريق الليبي الشوط الأول متقدما على فيوتشر بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني نجح مروان محسن في تسجيل هدف التعادل لصالح فيوتشر في الدقيقة 65 بعد تسديدة قوية سكنت شباك الهلال.



وقبل نهاية اللقاء، نجح الجامبي كجالي درامي في خطف هدف الفوز لصالح فيوتشر في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي من المباراة.



رفع فيوتشر رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف اتحاد العاصمة الجزائري الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، فيما يظل الهلال دون نقاط بعد خسارته في أول مباراتين له، والأمر نفسه لـ سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.

