الاتصالات: بناء القدرات الرقمية لعدد 542 من موظفي المنيا

استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة فى مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.

أشارت إلى أن الوزارة نفذت مجموعة من جهود التطوير المؤسسى الرقمى بمحافظة المنيا للمساهمة فى خلق نموذج عمل جديد يضمن استدامة أعمال التحول الرقمى، ويعزز الوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام؛ حيث تم تنفيذ حزمة من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (542) من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة بواقع (806) شهادة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوعية والتثقيف والتأهيل الرقمى للمواطنين لعدد (9738) مواطن من كافة الفئات المجتمعية بواقع (13495) مسار مختلف، كما تم رفع الوعى الرقمى لعدد (10424) مواطن فى نحو 192 قرية من قرى حياة كريمة بالمحافظة، وتم تنمية الثقافة والمهارات الرقمية لعدد (1087) من العاملين المنتقلين لمجمعات الخدمات الحكومية بتلك القرى، وطبقاً لأحدث المعايير وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية والعالمية العاملة فى المجال.



كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد وقعت مذكرة تفاهم مع محافظة المنيا فى أغسطس 2022 للتعاون فى تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية الرقمية لمواطنى المحافظة خاصة فى القرى المستهدفة بالمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لنشر الثقافة الرقمية وتنمية قدراتهم الرقمية، لتمكينهم اقتصادياً بما يوفر حياة كريمة لهم.