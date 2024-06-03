كولر يكشف للخطيب موقفه من عروض ضم إمام عاشور

كشف الإعلامى محمد الليثى حسم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مصير العروض التي بدأت تصل النادي لضم امام عاشور لاعب الفريق ، وأكد المدير الفني لمحمود الخطيب رئيس النادي رفضه التام لرحيل أمام عاشور.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا "كولر وصف امام بـ"الجوهرة" ولا يمكن الاستغناء عنه مهما كانت الإغراءات لأن الفريق لا يمتلك لاعب لديه نفس مهارات امام عاشور ".

وتابع محمد الليثى أن إدارة الأهلي تلقت إتصالات ودية من جانب بعض وكلاء لاعبين برغبة أندية خليجية ضم اللاعب ، وهو ما علمه كولر فرفض الأمر تماماً وحسمه لرئيس الأهلي وأن امام عاشور لم يتحدث مع إدارة الأهلي بشأن العروض وأكد أنه يرغب في البقاء مع الفريق لمواصلة النجاحات الأخيرة لكنه في الوقت نفسه طلب من وكلاء اللاعبين التحدث مع الأهلي بشأن هذه العروض تحسباً لترحيب النادي بهذه العروض لكن رد الأهلي جاءً بالرفض القاطع بعد تأكيدات مارسيل كولر.