هل المرض انتصر على إيمان البحر درويش؟.. ابنته تحسم الحقيقة

زعم عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش خلال الساعات الأخيرة، الأمر الذي أثار قلق جمهوره ومحبيه متسائلين عن حقيقة الأمر.

ابنة إيمان البحر درويش تحسم حقيقة تدهور حالته الصحية

سرعان ما طمأنت أمنية ابنة إيمان البحر درويش، الجمهور على حالة والدها الصحة، نافية كافة ما تردد على ألسنة البعض بتدهور صحته، لتؤكد إنه بصحة جيدة وفي حالة تحسن مستمر منذ أن أعلنت عن تعرضه لوعكة شديدة منتصف العام الماضي 2023.

إيمان البحر درويش

وكانت أمنية البحر ابنة الفنان إيمان البحر درويش أثارت صدمة واستياء الجمهور عقب نشرها صورة من أحدث ظهور لوالدها على فراش المرض، في 11 يوليو العام الماضي 2023، حيث ظهر فيها بملامح منهكة وفقدان شديد في الوزن فضلًا عن تساقط شعره بالكامل بسبب التدهور الشديد الذي وصلت إليه حالته الصحية مؤخرًا.

إيمان البحر درويش على فراش المرض بملامح صادمة

نشرت أمنية البحر صورة والدها الذي بدت علامات المرض والشيخوخة واضحة على ملامح وجهه فهو لم يعد قادرًا على النهوض من سريره، إذ أعربت عن استيائها من الحالة الصحية المُزرية التي وصل والدها إليها بسبب إهمال علاجه، وعلقت على الصورة قائلة: "سيشهد التاريخ إن ده إيمان البحر درويش"، وجاء ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

انتشرت صورة إيمان البحر درويش على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن غضبهم الشديد من ابنته التي سمحت لنفسها نشر صورة والدها بهذا الشكل الصادم وتشويه الصورة التي اعتاد جمهوره على رؤيته بها، فيما اتهمها البعض بالمتاجرة بمرض والدها من أجل الشهرة وتصدر تريندات السوشيال ميديا وعدم احترامها لقامة فنية عظيمة مثله.

موجة غضب بسبب صورة إيمان البحر درويش واتهامات لابنته بالمتاجرة بمرضه

وانهالت التعليقات السلبية على صورة إيمان البحر درويش على فراش المرض، مهاجمين ابنته وتصرفها الصادم بحسب تعبيرهم، في حين انهالت تعليقات أخرى تدعو له بالشفاء العاجل، فكانت أبرز التعليقات: "ازاي تنشري صورة لوالدك وهو في هالحالة!! احترميه شوية .. كل شي للعرض في العالم الافتراضي .. شي يأسف! .. أكيد الصفحة مسروقة .. ليه كده سيشهد التاريخ على ايه ربنا يشفيه .. شيلي الصورة من فضلك .. هو انتي حاطة صورته وهو مريض ليه مش فاهمة .. ايه علاقة المرض بالتاريخ ما ممكن كل انسان يمرض وشكله يتغير .. دي مؤامرة مدبرة ممكن نفهم .. في حد محترم ممكن ينشر صورة والده ويعمل فيه كده وهو في الحالة دي".

في الوقت نفسه، علق أحد المسؤولين بوزارة الصحة على صورة إيمان البحر درويش، مطالبًا ابنته بسرعة التواصل معه لأنه يحاول الإتصال بوالدها ولكن تليفونه خارج نطاق الخدمة، وعرض عليها علاجه على نفقة الدولة، حيث قال: "عزيزتي أمنية .. أدمى قلبي تأزم الحالة الصحية لأخي وصديقي الحبيب وعشرة الزمن الجميل والدك الفنان الكبير إيمان، وأنا أعرض عليكي من الآن علاج الفنان الكبير على نفقة الدولة كاملة".

وأضاف طارق بركات: "وسوف تكون إمكانيات وزارة الصحة كاملة رهن إشارتك دون انتظار أي تدخل من النقابة .. فأرجو التواصل معي في أسرع وقت على الخاص لأن موبايل والدك يعطيني مغلق أو غير متاح".

إيمان البحر درويش

أول تعليق من مصطفى كامل ونقابة الموسيقيين على صورة إيمان البحر درويش وتدهور حالته الصحية

وبدوره، كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية عن موقف النقابة من علاج الفنان إيمان البحر درويش، مشيرًا إلى أن نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل يسعى حاليًا إلى التواصل مع أسرته حتى تقوم النقابة بدورها على وجه السرعة، وتتوجه بسرعة علاجه والاطمئنان على صحته.

كما أكد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين أنه لم يعلم بحالة الفنان إيمان البحر درويش، وتفاجأ بصورته وتغير ملامحه، مطالبًا أسرته بسرعة التواصل معه للاطمئنان على صحته.