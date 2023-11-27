الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تريزيجيه يسجل في تعادل طرابزون مع سيفاس بالدوري التركي

بوابة الوفد الإلكترونية

تعادل فريق طرابزون سبور مع سيفاس بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الدوري التركي.

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تريزيجيه صنع هدف وسجل آخر لطربزون حيث سجل نيكولاس بيبي و باول اونواتشو، بينما سجل اهداف سيفاس كل من سامويل سايز  وري ماناي وري ماناي.

ويحتل طرابزون سبور المركز الخامس في ترتيب الدوري التركي برصيد 23 نقطة، بينما سيفاس المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

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ويتقاسم فناربخشة وجالطة سراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 34 نقطة لكل منهما.

ويستضيف طرابزون نظيره كايسري سبور في الجولة المقبلة من الدوري التركي والمقررة يوم الأحد المقبل.

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