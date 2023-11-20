شبانة: تريزيجيه مبدع والشناوي بطل مباراة مصر وسيراليون

اشاد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام ، بالمستوى الرائع الذي ظهر به محمود حسن تريزيجيه امام سيراليون في مباراة الأمس على حد وصفه.

وأضاف شبانة ان تريزيجيه لم يأخذ حقه مع الفراعنة حتى الان ، رغم البصمات المؤثرة التي تركها والتي ابرزها ركلة الجزاء امام الكونغو.

وأشار شبانة الى ان ما يميز تريزيجيه ايضا هو عدم تصديره لاي مشاكل طوال فترة تواجده في المنتخب.

كما سلط شبانة الضوء في تصريحاته على الحارس محمد الشناوي مؤكدا انه بطل المباراة، بعد تصديه العديد من الفرص الخطيرة والتي كادت ان تؤثر في نتيجة اللقاء.

وتمكن منتخب مصر من حسام لقاء سيراليون أمس الأحد، بثنائية من دون رد ، حملت توقيع محمود حسن تريزيجيه، ليرتقي لصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من أول جولتين.

وفاز المنتخب في أولى الجولات على جيبوتي بسداسية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي الخميس الماضي.