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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق:تريزيجيه أفضل من مرموش..والشناوي أنقذ المنتخب بالشوط الأول ضد سيراليون

تريزيجيه
تريزيجيه

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن محمود حسن تريزيجيه دائما يطمع في تسجيل الأهداف ولابد من تواجده أساسيا بشكل دائم في تشكيل منتخب مصر.

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قال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيراليون كان أخطر على مرمى منتخب مصر في الشوط الأول لولا فضل الله وتألق الشناوي لكانت الأمور أصعب" 
وأضاف: "أتمنى أن يكون تريزيجيه أساسيا في تشكيل منتخب مصر بالنسبة لي أفضل من مرموش لأنه يقوم بالأشياء الإيجابية على المرمى" 
واختتم: "تريزيجيه دائما عنده طمع إنه يسجل الأهداف ولذلك له الأفضلية دائما"

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