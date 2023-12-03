إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بدشنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، اليوم الأحد، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، من تنفيذ حملات لاإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم إزالة 6 حالات تعدي على الأرض الزراعيه بقرية فاوقبلي وابومناع غرب، بقيادة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، والنائب قاسم عبدالرضي، و وعزت عمر رئيس قرية فاوقبلي وسامح عثمان رئيس قرية ابو مناع غرب وباستخدام معدات الوحدة المحلية تمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس المدينة، أنه تمت الإزالة حتى سطح الأرض، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والتعدي علي حرم الطريق والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.