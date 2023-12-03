"الوطنية للانتخابات": 116 لجنة حتى الآن تستقبل المصريين للإدلاء بأصواتهم حول العالم

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا حول عملية تصويت المصريين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية.

العملية الانتخابية

وتابع خلال هذا المؤتمر الصحفي المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عملية الانتخابات من المقرات واللجان من خلال التواصل عن طريق الفيديو مع سفراء مصر في عدد من دول وعواصم العالم من بينهم سفير مصر لدى لبنان.

وأوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم غلق 16 مقرا انتخابيا بعد انتهاء الوقت الرسمي للتصويت في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 خارج مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه ما زال هناك 116 لجنة انتخابية تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم، مشددًا على أنه مازال هناك 5 لجان حول العالم لم تفتح أبوابها للتصويت في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، وجار العمل على فتحها بحيث كل اللجان حول العالم تكون فتحت أبوابها للتصويت لليوم الثالث في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

وجّه المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر للسفراء المصريين بالدول المختلفة عبر قائلا: “إحنا مع حضراتكم على مدار الساعة وحتى انتهاء عملية التصويت وبداية عملية الفرز”.

وأكد بنداري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنّ عملية الفرز تجري من خلال السفراء وتحت إشرافهم، إذ يجري وضع الأوراق بظرف مغلق يُرسل إلى وزارة الخارجية ثم يتم إرساله للهيئة، مشددا على أنّ البيانات لا تعلن حتى نهاية العملية الانتخابية بالداخل لأن المنوط بإعلان النتائج رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها،

د. عبدالسند يمامة يخوض سباق الانتخابات:

يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

ويصوت المصريون في الخارج ضمن جدول زمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة، وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ويحق لكل مصري متواجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.