لاميتا فرنجية تطل بالمخمل المثير (صور)

تنجذب الإعلامية اللبنانية لاميتا فرنجية للأزياء المثيرة التى تبرز سحر منحنيات قوامها وأنوثتها بشكل جرئ ولافت، مما عرضها لكثير من الانتقادات وفي أحيان آخر مثال تقتضى به صاحبات الذوق الجرئ.

وبدت لاميتا بإطلالة أنوثية مثيرة كعادتها، حيث ارتدت جمبسوت طويل مجسم، بدون أكمام، ينتمى لقصة الـv، صمم من قماش المخمل المطرز بالكامل بحبات الترتر الصغيرة باللون الفوشيا الفاقع فيما انتعلت صندلًا بكعب عال مزين بحبات الكريستال من الأمام.

ونسقت بالطو فرو بنفس لون الجمبسوت مع كلاتش لافته، فضلًا عن تزينها ببعض الإكسسوارات المتناغمة مع إطلالتها.

واختارت ترك خصلات شعرها الأسود الانسيابي منسدلًا وراء ظهرها ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية من مواليد 15 نوفمبر 1981، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية.

شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم.

وشاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.