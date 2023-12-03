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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمرو الحديدي يكشف أسباب تراجع نتائج الأهلي

عمرو الحديدي
عمرو الحديدي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النتائج المتذبذبة تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، بعد التعادل أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

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وكشف عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق عن أن هناك أزمة كبيرة فى غرف ملابس النادي خلال الموسم الحالي، وهو ما جعل هناك نتائج سيئة بجانب إدارة السويسري مارسيل كولر لجميع الأمور الفنية بشكل خاطئ ومختلف عن الموسم الماضي.

وتحدث الحديدي فى تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد، حيث قال:"بالتأكيد هناك فجوة كبيرة فى غرف الملابس بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة كولر".

وتابع: "كل ما كان متواجد الموسم الماضي وقت تحقيق البطولات الأن أصبح غير متواجد ولابد أن تحدث السيطرة مرة أخري ولم الشمل من أجل العودة من جديد للطريق الصحيح. 

وأكمل:"بالطبع خالد بيبو لا يتحمل هذه النتائج السيئة التى يحققها الأهلي لأن كولر هو صاحب المسؤولية الأكبر مما يحدث الوقت الحالي  قبل كأس العالم للأندية. 

الجدير بالذكر أن الأهلي تعادل أمس أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بهدف لكل منهما.

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