أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة لجلسة 17 ديسمبر، بعدما عقره كلب "شرس"، أطلقه المتهم فى مشاجرة مع جيرانه فى منطقة الأميرية، ما تسبب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة.

17 ديسمبر.. محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة بالأميرية

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى جهات التحقيق، بلاغا بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب فى إصابة شخصين أحدهما فى حالة خطرة، انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهما باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبه لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة مما أدى لإصابته، ونقله إلى المستشفى للعلاج، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.

المشدد 7 سنوات لخفير خصوصي بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بشبين القناطر

وفي واقعة أخري ، عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، خفير خصوصي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ، لأتهامه بالإتجار في المواد المخدرة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9279 لسنة 2023 جنايات مركز شبين القناطر والمقيدة برقم 1403 لسنة 2023 كلي علي شمال بنها، أن المتهم " و.س.ب" خفير خصوصي، مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، لأنه في يوم 7 / 5 /2023 بدائرة مركز شبين القناطر، أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تفاصيل محاكمة خفير خصوصي بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة

كما أحرز المتهم جوهرًا مخدرًا "حشيش" بقصد الإتجار، كما أحرز ذخائر (عدد ستة طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية الخرطوش دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وقد توصلت تحريات المباحث، إلى أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم، تم ضبطه واقفًا بالطريق العام، محرزًا حقيبة، وتم تحريز الحقيبة، وتبين احتواؤها على عدد عشر قطع داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، وكذا حقيبة بلاستيكية تحوي كمية لجوهر الهيروين المخدر، وعدد ستة طلقات خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد الاتجار والطلقات للدفاع عن تجارته الأئمة والمبلغ المالي حصيلة تلك التجارة والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه المتعاطين.