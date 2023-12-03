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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

استبعاد الشبهة الجنائية حول وفاة شاب شنقاً في منشأة ناصر

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

توصلت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة، إلى استبعاد الشبهة الجنائية حول واقعة إنهاء شاب لحياته شنقاً في منشأة ناصر، لتقرر النيابة حفظ التحقيقات في الواقعة.

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كان قسم شرطة منشأة ناصر، تلقى بلاغا يفيد بوجود جثمان لشاب داخل شقة بدائرة قسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب يرتدى كامل ملابسه متوفى وحول رقبته حبل ومعلق في سقف الشقة.

 

كشف مُلابسات واقعة إنهاء حياة عامل مقهى بالبحر الأحمر

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة إنهاء حياة عامل مقهى بالبحر الأحمر، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة).

 

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر من أحد المستشفيات باستقباله جثمان (عامل بمقهى - مقيم بدائرة القسم) وبه جرح قطعى بالرقبة.

 

بالانتقال والفحص وبسؤال شقيق المتوفى (مقيم بدائرة القسم) قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه و (عامل - مقيم بدائرة القسم) أمام المقهى محل عمل المجنى عليه لخلافات سابقة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

 

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