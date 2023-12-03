ضبط مخدرات في الشرقية بقيمة 4 ملايين جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالشرقية بقصد الاتجار.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مُساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزتهما (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى").

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,000,000 ملايين جنيه تقريبا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظا على النشء.