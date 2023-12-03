ضبط طن لبن ملوث ومكرونة غير صالحة للإستهلاك الآدمي بالبحيرة

قامت مديرية الصحة بالبحيرة، من خلال إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة أحمد حراز إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة ،بتنفيذ عدة حملات تفتيشية بالتنسيق مع مراقبة الأغذية بمركز أبو حمص أسفرت عن ضبط سيارتين مُحملين براميل بلاستيك زرقاء غير نظيفة وسبق استعمالها في الأغراض الصناعية والكيماوية ويحظر استعمالها في الأغراض الغذائية مملؤة بالألبان بإجمالي 500كجم (نصف طن ) وتحتوى على حشرات و قش ملوث بالأترية والقاذورات (وروث المواشى) .

وتم ضبط كمية من أكياس المكرونة الشعرية تحتوى على حشرات (سوس) وغير محتفظه بخواصها الطبيعية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بتنفيذ عدةحملة تفتيشية أخرى بالتنسيق مع مراقبة الأغذية بمراكز حوش عيسي وأبو حمص وكفر الدوار والمحمودية وايتاى البارود والنوبارية

وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مختلفة الأصناف جميعها منتهي الصلاحية وغير صالح للإستهلاك الآدمى بإجمالي 1570عبوة شملت( كبدة مجمدة وكيك وعسل مولاس وزبيب ومقرمشات وحلبة محوجة وحلويات متنوعة ومياة غازية ومخللات وخضروات مجمدة ) بإجمالي وزن 7.800 طن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ضبط 80 طن سكر خاص بمبادرات مكافحة الغلاء تم تجميعهم لبيعهم بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب، مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ونفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز إدكو، أسفرت عن ضبط 80 طن سكر مدعم خاص بمبادرات مكافحة الغلاء والذي يتم بيعه للمواطنين بسعر 27 جنيه قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق وذلك لإعادة بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.