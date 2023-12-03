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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الداخلية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الوزارة .

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وفي إطار الحرص على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات .

وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام .. فقد إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإحتفاء بتلك المناسبة وتنظيم عدد من الفعاليات .. حيث قام قطاع حقوق الإنسان بتوجيه زيارات إلى عدد من (دور رعاية الأطفال "ذوى الإعاقة" وإهداء الأطفال نزلاء الدور هدايا عينية.

وفى سياق متصل قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم يوم ترفيهى بنادى ضباط الشرطة بالمعادى لعدد من الأشخاص ذوى الإعاقة بالتنسيق مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، تضمن عروض لمواهبهم الفنية المختلفة بمشاركة عدد من ضباط وضابطات من قطاع حقوق الإنسان وسط أجواء من البهجة وفى نهاية اليوم تم توزيع هدايا عينية عليهم.

كما يضطلع قطاعى (الأحوال المدنية - الوثائق) بإستخراج (الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل) للأشخاص ذوى الإعاقة بالمجان لمدة شهر إعتباراً من أول ديسمبر2023 بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية. 

هذا ويقوم قطاع الخدمات الطبية بإستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة لتوقيع الكشف الطبى عليهم بمختلف مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية وصرف العقاقير الطبية لهم بالمجان لمدة أسبوع إعتباراً من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2023 .. بالفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً). 

بالإضافة إلى إضطلاع كافة مديريات الأمن بتنظيم إحتفاليات بمقرات أندية الشرطة على مستوى الجمهورية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة تنسيقاً مع مديريات التضامن الإجتماعى بالمحافظات وتقديم هدايا رمزية لهم لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة.

يأتى ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.

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