موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد المقبلة بدوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لاستضافة نظيره شباب بلوزداد الجزائري ، التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 8 ديسمبر الجاري على ملعب ستاد السلام ، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

كان الأهلي قد أنهى مواجهة الجولة الثانية بالأمس أمام يانج أفريكانز التنزاني بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير .

وحقق الأهلي انتصارًا عريضًا في الجولة الأولى على ميدياما الغاني بثلاثية من دون رد ، على ملعب السلام.

تصريحات المدرب العام للأهلي ..

على صعيد متصل ، أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن الفريق كان هدفه الفوز ‏على يانج أفريكانز في تنزانيا لا سيما أن اللاعبين أتيحت لهم العديد من الفرص المؤكدة والتي ‏لم تستغل، لافتًا إلى أن التعادل قد يكون مرضيًا بعدما وضع الأهلي على صدارة ترتيب ‏المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط.‏

وأضاف قمصان خلال تصريحاته بالأمس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : جميع التغييرت كانت هجومية أمام يانج أفريكانز من أجل حسم المباراة، ‏ونواصل العمل على علاج ظاهرة إهدار الفرص.‏

وأشاد المدرب العام باللاعبين الذين شاركوا خلال الشوط الثاني، مؤكدًا أن جميع البدلاء قدموا ‏مردودًا قويًّا، وأن عودة لاعب بحجم عمرو السولية للمشاركة مع الفريق إضافة كبيرة لما ‏يمتلكه من خبرة كبيرة.‏

وأكد قمصان أن اللاعبين بذلوا مجهودًا بدنيًّا كبيرًا في ظل الأجواء بتنزانيا، وأمام فريق يانج ‏أفريكانز القوي والمميز.‏

وواصل المدرب العام أن الفريق افتقد جهود محمد عبد المنعم بسبب كدمة في كاحل القدم، وأن ‏الجهاز الفني دائمًا ما يكون لديه الثقة في جميع اللاعبين، مشيدًا بما قدمه الثنائي رامي ربيعة ‏وياسر إبراهيم خلال المباراة. ‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته مشددًا على أن الأهلي مطالب بحسم جميع المباريات على ‏ملعبه، خاصة المباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات. ‏