صحة قنا تعقد اجتماعاً مع مديري الإدارات لمناقشة الإستعداد للإنتخابات الرئاسية

ترأس الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إجتماعاً موسعاً ضم مديري الإدارات الفنية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومديري الوقائي ومديري الترصد بالإدارات الصحية، وذلك في حضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي بالمديرية ومديري الإدارات المعنية.

خلال الإجتماع ناقش الدكتور محمد أوجه الخطة المختلفة للمديرية طوال الإنتخابات وذلك من خلال الآتي :

زيادة عدد الأطقم الطبية بالأقسام الحرجة بالمستشفيات والأطقم المعاونة لهم، تفعيل خطة الطوارئ بالمستشفيات علي مدار ال ٢٤ ساعة خلال أيام لإنتخابات.

التأكد من توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ مع التأكيد علي المتابعة علي مدار اليوم، والتنسيق مع بنك الدم الإقليمي لتأمين إحتياطي كافي من فصائل الدم المختلفة ووجود رصيد كافي بالمستشفيات.

مراجعة مخزون الأكسجين بالمستشفيات، والتأكد من تشغيل مولدات الكهرباء بالمنشئات الصحية، والتنسيق مع غرفة الأزمات بالمديرية ومرفق إسعاف المحافظة حال حدوث أي حوادث.

وقف الأجازات للفريق الطبي طوال أيام لإنتخابات، التيسير علي الفريق الطبي في توجههم للمقرات الإنتخابية وحصولهم علي حقوقهم الدستورية من خلال تقسيم العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأمين الطبي لكافة مقار الإقتراع في مراكز المحافظة.