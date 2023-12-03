وفاة عامل طعنه آخر بسلاح أبيض في مشاجرة بينهما بجهينة

شهدت نزلة علي بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب مشادة كلامية نتج عنها وفاة عامل في التاسعة عشرة من عمره إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر طرف أول تعدى عليه عامل آخر بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته التي أودت بحياته وعقب ضبط المتهم تبين إصابته بجرح قطعي باليد اليمنى وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود مشاجرة ومتوفى ومصاب بناحية نزلة علي دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "فارس . م . ا . ع" 19 سنة عامل مصاباً بجرح طعني نافذ بالصدر وتم نقله لمستشفى طهطا العام وتوفـي عقب وصوله .





وطرف ثان "محمود ص م خ" 19 سنة عامل االطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط الطرف الثاني وبحوزته سلاح أبيض [مطواة] وتبين إصابته بجرح قطعي باليد اليمنى وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وبسؤاله أفاد بحدوث مشادة كلامية بينهما وأضاف بأن المطواة المضبوطه بحوزته هـي المستخدمه فـي إرتكاب الواقعة .

وبسؤال والد المتوفـي "مؤمن . ا . ع . ا" 45 سنة سائق ومقيم بذات الناحية ٤رر بمضمون ما سبق وإتهم الطرف الثاني بالتعدي علي نجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته التي أودت بحياته .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .