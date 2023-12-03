صفوت البنا للوفد: التصويت في أستراليا بمثابة عُرس وأيام في حب مصر

صرح صفوت البنا، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج باستراليا بأن أمس الاحد كان من اكثر الأيام الثلاثه ازدحامًا حيث توافد المئات من أبناء الجالية المصرية في سيدني وملبورن الي مقار الانتخابات للادلاء باصواتهم .

وتابع البنا في تصريح خاص للوفد، “من هنا اوجه الشكر الي الانبا دانيال راعي الكنيسة القبطية في ولايه نيو ثلوث ويلز حيث امر باحضار الاوتوبيسات لنقل جموع المصريين الي مقرات القنصليات تحمل معها الحب والرغبة الاكيده في الادلاء باصواتهم ومنهم كان لاول مره في حياته منذ تركه مصر من سنين طويلة وابلغني بعض الاصدقاء ان الجميع كان يغني تسلم الايادي ومصر مصر أمنا".



واستكمل: “ انتهت الثلاثه ايام وكانت بمثابه عرس وايام في حب مصر ام الدنيا والجميع كان يردد تحيا مصر تحيا مصر والكل منتظر النتيجة والتي سوف تكون في صالح الذي خلص مصر من الارهاب والاخوان ورسم خارطة طريق المستقبل لام الدنيا”.



وقد صفوت البنا الشكر للسفير محمد خليل قنصل مصر العام في سيدني وجميع طاقم القنصلية علي الاداء الراقي في اداره عملية التصويت.

يذكر أن العملية الانتخابية تجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وكانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة استراليا .



