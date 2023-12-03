رئيس مدينة رأس سدر يحث المواطنين على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية

في ضوء توجيهات السيد اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء و علي هامش الاجتماع التنفيذي لرئيس مدينة رأس سدر مع العاملين بمجلس المدينة طالب المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر المواطنين بضرورة المشاركة الفعالة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وممارسة حقهم الدستوري.

مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري جاء ذلك في حضور الأستاذ محمد ذكي نائب رئيس مجلس و الأستاذ محمد عطيه سكرتير المدينة .

و أشار رئيس المدينة أن رأس سدر بها عدد ٦ لجان انتخابية موزعة كالآتي:-

٢ لجنة انتخابية ( سيدات ) بمدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية.

٢ لجنة انتخابية ( رجال ) بمدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية .

٢ لجنة انتخابية ( وافدين / مغتربين ) بمدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية .



و أكد علي تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين و توفر جميع التيسيرات وسبل الراحة أمام الناخبين .

مشيراً أن مدينة رأس سدر دائما ما تضرب اروع الأمثلة في التنظيم المتميز و المشاركة الفعالة في كافة الاستحقاقات بالتعاون مع أجهزتها التنفيذية و الأمنية و مشايخ و عواقل القبائل و أهالي المدينة و المقيمين بها متمنياً التوفيق والسداد للجميع و الظهور بمظهر مشرف.

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