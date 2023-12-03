4 أرقام تاريخية تُراود محمد صلاح أمام فولهام الليلة

يواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ممارسة هوايته المفضلة في الملاعب الأوروبية، وذلك بتحطيم الأرقام القياسية وكتابة تاريخ جديد لنفسه خلال رحلة احترافه.

وينتظر صلاح تحقيق 4 أرقام تاريخية خلال مواجهة فولهام المرتقبة مساء اليوم الأحد، والتي تجمعهما على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي، والتي نعرضها في السطور التالية.

الرقم الأول.. رفع صلاح بعد تسجيله هدفًا بالمواجهة الأخيرة في شباك لاسك لينز النمساوي بالدوري الأوروبي، رصيده من الأهداف مع ليفربول إلى 199 هدفا وذلك في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى الفريق قادما من روما الإيطالي، عام 2017.

ليصبح محمد صلاح بعد خوض 325 بقميص ليفربول على أعتاب الوصول للهدف الـ 200 وتحقيق المئوية الثانية، ويصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 200 هدف، بعد إيان راش (346 هدفا)، روجر هانت (285 هدفا)، جوردون هودسون (241 هدفا)، وبيلي ليدل (228 هدفا).

بالإضافة إلي أن صلاح سيكون أول لاعب غير بريطاني يسجل 200 هدف لصالح ليفربول في تاريخ النادي.

الرقم الثاني.. يمتلك محمد صلاح من رصيده التهديفي بالدوري الإنجليزي 149 هدفًا بواقع 147 بقميص ليفربول، وهدفين مع تشيلسي.

وإذا تمكن محمد صلاح من تسجيل هدفًا أمام فولهام، سيصل للهدف الـ 150 في تاريخه، ليكون اللاعب رقم 11 الذي يصل إلى 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

كما سيكون صلاح أول لاعب أفريقي يسجل 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار تاريخه.

الرقم الثالث.. في حال تسجيل محمد صلاح أمام فولهام والوصول للهدف الـ 150، سيكون الفرعون المصري أسرع خامس لاعب يصل لهذا الإنجاز، وسيأتي في تلك القائمة بعد كل من آلان شيرار الذي أحرز أول 150 هدفا في "212 مباراة"، وسيرجيو أغويرو "217 مباراة"، وهاري كين "218 مباراة"، وتييري هنري "220 مباراة".

الرقم الرابع.. سيكون محمد صلاح على أعتاب كسر رقمه القياسي المسجل باسمه في موسم 2018، حيث أنه أٍهم حتى الآن في 35 هدفا في موسم 2023، بواقع 22 هدفا و13 تمريرة حاسمة في آخر 31 مباراة لعبها بالدوري.

وكان صلاح نفسه الذي تمكن من الوصول لـ 40 مساهمة خلال موسم 2018، وكسر حينها رقم المهاجم لويس سواريز الذي ساهم في 37 هدفًا خلال موسم 2013.