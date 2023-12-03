يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح، مساء اليوم الأحد، نظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب "الأنفيلد".

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول وفولهام اليوم الأحد 2 ديسمبر 2023 في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع مباراة ليفربول وفولهام عبر قناة beIN sports HD1.

معلق مباراة ليفربول وفولهام اليوم الفي الدوري الإنجليزي

يعلق على مباراة ليفربول وفولهام، حسن العيدروس.

غيابات ليفربول في مواجهة فولهام الليلة

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن المهاجم البرتغالي دييجو جوتا لن يشارك في مباراة الغد ضد فولهام بسبب عدم تعافيه من إصابته التي تعرّض لها في مباراة مانشستر سيتي.

وبجانب جوتا، لا يزال يفتقد الريدز جهود متوسط ميدانه الإسباني، تياجو ألكانتارا الذي لم يشارك مع الفريق لأكثر من سبعة أشهر، وتعرّض لانتكاسة في بداية الموسم الجاري، وما زال بحالة بدنية لا تؤهله للعب، لتتأجل عودته إلى يناير المقبل، بعدما كان النادي يأمل استعادته في ديسمبر الأول الجاري.

وفي وسط الميدان أيضًا يغيب عن الريدز لاعب الوسط الإسباني الشاب، ستيفان بايتيتش، الذي كان تعافى بالفعل من إصابة في العضلة الضامة؛ لكنه تعرّض لانتكاسة مثل مواطنه، وما زال موعد عودته مجهولًا.

وسيغيب عن ليفربول أيضًا، حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر الذي يُعاني من إصابة في أوتار الركبة، والظهير أندرو روبرتسون، الذي يعاني من خلع في الكتف مُنذ أكتوبر الأول الماضي.