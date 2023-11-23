الخميس 23 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار السجائر في السوق السوداء.. مفاجأة

السجائر
السجائر

أسعار السجائر في السوق السوداء.. يشهد سوق السجائر في مصر حالة من الاضطراب، يأتي ذلك عقب رفع شركات السجائر أسعار منتجاتها، بعد تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ما دفع الشركات بزيادة الأسعار، حيث استغل الكثير من التجار ذلك وشرعوا في زيادة الأسعار على الجمهور.

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بعد الزيادة الجديدة.. كيف يتصدى القانون لمحتكري السجائر وبيعها بأغلى من السعر المعلن

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أزمة السجائر.. اختفاء المطلوب وجنون أسعار السوق السوداء

 

 أسعار السجائر وفقا للشرقية للدخان 

سعر علبة السجائر كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

سعر علبة السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 27 جنيهًا

سعر علبة السجائر كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا

سعر علبة السجائر البوكس 10 سجائر 20 جنيهًا

سعر علبة  كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

سعر علبة  كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا

سعر علبة كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا

سعر علبة بوسطن بلمونت 27 جنيهًا

أسعار السجائر في السوق السوداء 

بلغ سعر علبة كليوباترا كينج سايز 65 جنيهًا.

بلغ سعر علبة إل إم 85 جنيهًا

بلغ سعر علبة مارلبورو بأنواعها 120 جنيهًا.

سعر علبة ميرت 130 جنيهًا.

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