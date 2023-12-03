تفشي التهاب الكبد الوبائي يدق ناقوس الخطر .. والأمم المتحدة تحذر

في تحد وبائي جديد .. أعلنت الأمم المتحدة، أمس السبت، أنها رصدت تفش لمرض التهاب الكبد الوبائي في صفوف نازحين فلسطينيين داخل مراكز الإيواء في قطاع غزة مع تواصل هجمات إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما حذرت المنظمة من أنه إذا استمرت اتجاهات العدوى الحالية، فإن المرض يمكن أن يقتل عددا أكبر من الناس مقارنة بأمراض الملاريا والسل والإيدز مجتمعة، بحلول عام 2040.

منظمة الأمم المتحدة تحذر من تفشي المرض

وأضافت الأمم المتحدة قدمت نحو 10 آلاف استشارة طبية يوميًا في جميع المراكز التي تستقبل النازحين، فيما تم تطعيم 12 ألف طفل في ملاجئ الأونروا منذ الرابع من الشهر الماضي.

من جهته أوضح المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أنه تم رصد تفشي مرض التهاب الكبد الوبائي في مراكز الإيواء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

كما شددت منظمة الصحة العالمية على أن المدنيين في غزة بحاجة إلى الحماية والغذاء والمياه النظيفة والمأوى والصرف الصحي والدواء، محذرة من أن الاكتظاظ الناتج عن التهجير الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

ملايين المصابين دون علاج

ولخص الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حقيقة تفشي المرض بقوله : "يعيش ملايين الأشخاص مصابين بالتهاب الكبد غير المشخص وغير المعالج في جميع أنحاء العالم، على الرغم من امتلاكنا أدوات أفضل من أي وقت مضى للوقاية منه وتشخيصه وعلاجه.

بينما لا تزال منظمة الصحة العالمية ملتزمة بدعم البلدان لتوسيع استخدام هذه الأدوات، بما في ذلك الأدوية العلاجية ذات الفعالية من حيث التكلفة، بهدف إنقاذ الأرواح والقضاء على التهاب الكبد.