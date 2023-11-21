تحصين 43600 مواطن بلقاح التهاب الكبد الفيروسي "بي" بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تطعيم 2500 مواطنا خلال أكتوبر الماضى ليصل اجمالي عدد المحصنين الى 43600 مواطن، بلقاح التهاب الكبد الوبائي "بي" ضمن "برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية".

وأوضحت الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا باستكمال تطعيم عددٍ كبيرٍ من الفئات المستهدفة ومن مرضى الغسيل الكلوى والتي ضمت 1830 من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات والإدارات الصحية ، بالإضافة إلى 570 مريض غسيل كلوي حكومى وخاص و100 مخالط وذلك خلال اكتوبر الماضي .

وأكدت الهراس أنه فى إطار حرص صحة الدقهلية على نشر الوعي والتثقيف الصحي للوقاية من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي بي، فقد نظمت الإدارة الشهر الماض ندوات تثقيفية ببعض المنشآت الصحية .

ولفتت أنه تم حصر طلبة التمريض والمعهد الفني الصحي ببداية العام الدراسي 2023-2024 لتوفير اللقاح والبدء بتطعيمهم بسلسلة كاملة من اللقاح الكبدي الفيروسي بي