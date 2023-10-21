تأثير التهاب الكبد على الكلى.. أطباء يوضحون

يحدث التهاب الكبد الفيروسي بسبب فيروسات مثل التهاب الكبد A و B و C و E التي قد تسبب فشل الكبد الحاد، الذي يسبب حدوث مضاعفات إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، فهناك ارتباط وثيق بين الفشل الكبدي وأمراض الكلى.

تأثير التهاب الكبد على الكلى

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين"، يشارك الكبد في عملية تحويل النفايات النيتروجينية من الطعام إلى منتج أقل سمية يسمى اليوريا ، والذي تتخلص منه الكلى كمخلفات في البول.

قد تسبب إصابة الكبد أمراض الكلى بعدة طرق، حيث تتراكم السموم عندما يتوقف الكبد عن العمل وتؤثر سلبيًا على وظائف الكلى.

علاوة على ذلك، يؤدي الالتهاب الذي تسببه الفيروسات والاستجابة المناعية المرتبطة بها إلى تلف الكلى لدى الأفراد المعرضين للإصابة، وفي بعض حالات عدوى التهاب الكبد B C ، يمكن للفيروسات أن تغزو الكلى مباشرة، مسببة أمراض الكلى.

وعلى مدى فترة من الزمن، قد يؤدي التأثير التراكمي للسموم والالتهابات والاعتداء الفيروسي المباشر إلى مرض الكلى المزمن (CKD) ، وفي الحالات الشديدة ، الفشل الكلوي.

في الوقت نفسه، أثبتت الدراسات أن ما يصل إلى 10-20٪ من مرضى التهاب الكبد المزمن B و C قد يصابون بأمراض الكلى أثناء مرضهم، ويتطور بعض هؤلاء الأفراد إلى المرحلة النهائية من مرض الكلى (الداء الكلوي بمراحله الأخيرة) ، مما يتطلب غسيل الكلى أو زرع الكلى.

وتؤكد هذه الإحصائيات على الحاجة الماسة للفحص في الوقت المناسب والإدارة الاستباقية لصحة الكلى في مرضى التهاب الكبد.