مطرانية صنبو وديروط تستضيف اجتماع الأرثوذكس غدًا

تنظم مطرانية صنبو وديروط، غدا الإثنين، الاجتماع الروعى العام للأقباط الأرثوذكس بمناسبة فترة صوم الميلاد المجيد، ذلك بمقرها بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يتخلل الاجتماع المقرر إقامته برئاسة نيافة الأنبا برسوم مطران الايبارشية، إلقاء العظة الروحية كما يشهد عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، وفق الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحية متنوعة.

استهل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية فترة صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير اجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.