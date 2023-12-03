جامعة الإسكندرية تدعو شباب المستقبل للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

نظمت كليات جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب واتحاد الطلاب والأسر الطلابية عدة ندوات توعوية تحت شعار "إنزل... شارك... كن إيجابى بمقر كل كلية.

وذلك ضمن فاعليات مقرر "قضايا مجتمعية" لتوعية الطلاب نحو الاستحقاق الرئاسي القادم، وتفعيل دورهم وترسيخ مفهوم المشاركة لديهم، وإعدادهم لتحمل المسئولية وبناء المستقبل فى ظل الظروف والمتغيرات المحلية والدولية الحالية، وحثهم على ممارسة الأنشطة التي من خلالها يمكنهم التعبير عن آرائهم، والمشاركة في تشكيل القرارات التي تؤثر على حياتهم.

كما وفرت الكليات بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب خدمة "اعرف مقرك الانتخابي"، للتسهيل على الطلاب الاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي سيدلون بها بأصواتهم في العملية الانتخابية عن طريق الرقم القومى.

شارك فى الندوة عمداء الكليات ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكل الكليات.