الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

من أجل إحياء الإنسانية.. مبادرة شبابية لتحقيق السلام العالمي

منتدى شرم الشيخ
منتدى شرم الشيخ

انطلقت فعاليات مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية اليوم الأحد بمدينة السلام بشرم الشيخ، وذلك بعقد جلسات تفاعلية وورش عمل وزيارات متعددة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية.

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برلماني: مبادرة منتدى شباب العالم تهدف لتقديم الدعم لضحايا الحروب والنزاعات

ويأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة والاستثنائية التي يتم تنفيذها عوضًا عن تنظيم المنتدى في شكله المعتاد.

كما تُعقد المبادرة بهدف تعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي وسعيًا لترسيخ القواعد البنائة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

بستمر فعاليات المبادرة على مدار ثلاثة أيام متتالية بشرم الشيخ، وتتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية والتفاعلية المفتوحة لجميع المشاركين فضًلا عن عدد من الفعاليات واللقاءات الإعلامية. 

أهداف المبادرة 

تعزيز السلام العالمي لتشجيع الحوار والتفاهم بين الشعوب.

تمكين الشباب للقيادة وتطوير مهاراتهم والتأكيد علي القيم الإنسانية وثقافة الحوار لحل أي نزاع ودعم السلام.

كما تستهدف المبادرة تعزيز التعاون الدولي

دعم ضحايا النزاعات وتقديم المساعدة للمتأثرين بالحروب والنزاعات، بغض النظر عن خلفياتهم

كما تتضمن المبادرة مجموعة من الأنشطة بما في ذلك ورش العمل، والزيارات الميدانية، والجلسات التفاعلية التي يقودها خبراء وقادة الفكر في مجالات مثل حل النزاعات،وحقوق الإنسان، ودعم السلام.

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