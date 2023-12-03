"تطييب الرفات والعشية".. أبرز فعاليات اليوم الأول من نهضة أبي سيفين

ترأس نيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف ايبارشية الوادي الجديد وتوابعها، مراسم أولى فعاليات نهضة الشهيد فيلوباتير مرقوريوس ابي سيفين، ذلك بكنيسة العذراء بالخارجة.



تخلل اللقاء إقامة صلاة عشية بمشاركة آباء الكنيسة، وقام بتطييب رفات القديس ثم أنشد فريق كورال "استافر س" عدد من الترانيم الروحية ثم عقدت صلاة العشية والتسبحة في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد.



يأتي هذا القاء بالتزامن مع احتفال الأقباط في جميع الإيبارشيات المصرية هذه الفترة بمناسبة صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثارا باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.