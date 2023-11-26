البابا تواضروس عن فلسطين: نتألم من أجل الأرض التى أنجبت الأنبياء

الكنائس فى أسبوع

أثرت كلمات قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى نفوس الحاضرين بحفل دار الكتاب المقدس، والتى جاءت فى مستهلها حول ما يحدث بفلسطين قائلاً: «قلوبنا تتألم من أجل الأرض التى أنجبت الأنبياء والرسل».

وحرص البابا تواضروس وسط الحضور الكبير بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على أن يعرب عن ألمه لأجل الضحايا والشهداء جراء ما تشهده غزة.

وقال قداسته: «إنا ونحن نجتمع هنا ونفرح بعمل الله وبكلمته المقدسة ولكن قلوبنا تتألم من أجل الأرض التى أنجبت الأنبياء والتلاميذ والرسل وهؤلاء الذين كتبوا أسفار الكتاب المقدس، وهذه الأرض المقدسة التى نسمع عنها الصراع الدائر حالياً وآلامات الضحايا والشهداء والمصابين والمجروحين والمتعبين».

وأضاف: «نصلى أن يعطى الله نعمة وحكمة لكى تكون الأرض التى استقبلت أسفاره المقدسة والتى أوحى بها بروحه القدس تكون محل للسلام وللفرح وللهدوء، ومن أجل حفظ العقول فى سلامة».

وأشار إلى أن من يتجه إلى العنف والحرب والصراع هو إنسان بعيد عن الله، لأن الله هو ملك السلام حسبما تردد الكنائس فى الصلوات «يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا».