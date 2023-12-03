النيابة تطلب التحريات عن المتهمين بتصنيع السلاح في الحوامدية

باشرت نيابة الجيزة التحقيق مع شخصين بالجيزة لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها، وأمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها، متخذين من ورشة حدادة خاصة بالأول كائنة بدائرة قسم الحوامدية وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أكدت قيام (حداد – سائق "توك توك" –مقيمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها متخذين من ورشة حدادة خاصة بالأول كائنة بدائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بالورشة وعثر بداخلها على (9 قطع أسلحة نارية – عدد من الطلقات النارية - قطع أجزاء سلاح مستخدمة في التصنيع - أدوات مستخدمة في التصنيع - مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية خاصة بالمتهم الثاني).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

العثور على جثمان شاب أسفل الطريق الدائري





ورد بلاغ إلى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثمان شاب مجهول الهوية أسفل الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من رجال المباحث، وتبين العثور على جثمان شاب مصاب بعدة طلقات نارية بمنطقة البطن والجانبين.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بانتداب فريق من رجال الطب الشرعي لتشريح الجثمان، والوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة، وكلفت رجال المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني علي وهوية المتهمين وضبطهم.

ويستمع رجال المباحث إلى شهادة شهود العيان والمتواجدين في محيط المنطقة، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، للوقوف على تفاصيل الواقعة، وتحديد الجناة والعمل على القبض عليهم.



القبض على مهندس بتهمة النصب على المواطنين بحجة تجارة الأدوية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مهندس مدني لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في تجارة الأدوية مقابل أرباح.



وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل مسمى إحدى الشركات والإعلان من خلالها تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الصناعات الدوائية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وقيامه بإنشاء مكتب إداري وهمى للشركة المزعومة كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية واتخاذه من ذلك المقر وكرًا لممارسة نشاطه وباستكمال التحريات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (مهندس مدنى حر – له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة الوهمي، وضبط بحيازته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط شخصين بحوزتهما كمية من الحشيش لترويجه في عين شمس



ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،700 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض).



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما، والسيارة لسهولة التنقل للترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.