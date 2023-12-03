الزمالك في مهمة تحطيم رقم سلبي أمام سوار الغيني بالكونفدرالية

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ستاد السلام، حيث يلتقي فريق الزمالك مع نظيره سوار الغيني، في مهمة جديدة للفارس الأبيض ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك في مهمة تحقيق انتصار تاريخي أمام سوار الغيني

منذ استحداث نظام بطولة الكونفدرالية من قبل الاتحاد الأفريقي ، وبات يقام من ثمن النهائي بدلًا من دور الثمانية، منذ نسخة العام 2016.

ومنذ استحداث هذا النظام، لم يتمكن مطلقا من الفوز بأول جولتين في دور المجموعات، وهو ما يسعى لتحقيقه عندما يواجه سوار صاحب الضيافة، رغم أن المباراة تقام على ملعب السلام في القاهرة.

يخوض فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، ثاني مبارياته في دور المجموعات عند مواجهة سوار الغيني المقرر لها اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تقام المباراة على أرضية استاد السلام، في إطار مواجهات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وسجل الزمالك فوزًا صعبًا في الجولة الأولى على أبو سليم الليبي بهدف دون رد، وذلك على أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية برصيد 3 نقاط بفارق هدف عن المتصدر بينما يتواجد فريق سوار الغيني في المركز الرابع والأخير دون نقاط.

تنطلق مباراة الزمالك وسوار الغيني، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD6.

قائمة الزمالك لمباراة سوار الغيني في الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.