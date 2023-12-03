83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية.. المركز الإعلامي لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي



أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 43، وذلك عن الفترة من 25 نوفمبر – 1 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وتم تسجيل 9 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 21 زيارة وتم تسجيل 2 مركز تعبئة وجاري إدراج 4 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 551 إذن تصدير لحاصلات زراعية.



كما شاركت الهيئة في ورشتي عمل حول الممارسات الصناعية والزراعية الجيدة لدعم تنفيذ تدابير تطوير التكتلات الصناعية تحت مظلة المشروع الألماني " شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر JP-SME "، إحداهما لتكتلات النباتات الطبية والعطرية في محافظتي بني سويف والفيوم، والأخرى لتكتل الزيتون بمدينة السادات والمناطق المجاورة، حيث تم استعراض اشتراطات ومتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4250 رسالة بنحو 170000 طن لعدد 1320 شركة مصدرة، تنوعت مابين 500 صنف من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 7000 طن، يليها الزيتون بإجمالي 6000 طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 5000 طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 11000 طن، تليها الفراولة بإجمالي 10000 طن، ثم الرمان بإجمالي 4000 طن.

ومثلت انجلترا والسعودية وإيطاليا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1190 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 583 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 470 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1634 رسالة بنحو 441500 طنًا لعدد 763 شركة مستوردة، تنوعت مابين 166 صنف من قمح وفول صويا وسكر خام من 91 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، رومانيا، أندونيسيا والبرازيل.



وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 552 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 280 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 265 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 95 منتج و14 شركة، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 485 منتج جديد، وأصدرت 10 شهادات بيع حر.

المعامل



وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1242 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 310 عينة لأغذية معدة للتصدير، 450 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 117 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 8 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) في محافظات الشرقية، أسيوط، المنوفية والإسكندرية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 34 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 32 شكوى، وجاري فحص 2 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 733 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 39 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 3 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1598 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 535 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 324 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 164 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 8 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في عدد من المحافظات منها الإسكندرية، المنوفية، الدقهلية، بني سويف، القاهرة، الشرقية، الغربية والبحر الأحمر ، كما تم معاينة 13 مخزن تغذية مدرسية قائم بالفعل في محافظات بني سويف، البحيرة، الدقهلية، السويس، الشرقية، المنيا، أسوان وسوهاج.

هذا وقد تم إدراج عدد 5 مخازن إلى القائمة البيضاء ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المدرجة إلى 246 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الدقهلية، الإسكندرية، كفر الشيخ، الاسماعيلية والجيزة، وتم استيفاء عدد 1 محلب، ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء 55 محلبًا.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 49 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الشرقية، الغربية والقليوبية، وتم تسجيل 1 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 22 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية والإسكندرية، وسجلت 3 وحدات طعام لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، فيما استوفت 7 وحدات للاشتراطات وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 347 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى عدد 6 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 24 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 29 زيارة لمصانع المغلفات الطبيعية، وتم استيفاء 2 مجزر دواجن لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 15 أذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وشاركت الهيئة في اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ومديرية الطب البيطري وإدارة شئون البيئة، والمعنية باستلام وافتتاح المجزر الآلي بالتل الكبير والذي تم تطويره طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



