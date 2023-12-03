استقرار الأحوال الجوية حتى يوم الجمعة المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

طقس مائل للحرارة

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن الطقس السائد مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف في الظل أثناء ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على كافة الانحاء حى الجمعة المقبلة.

شبورة مائية مكثيفة

وأضافت الهيئة، أن هناك شبورة مائية كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المئاية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن اقلناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وأمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متطقعة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 25

مطروح: الصغرى 11 والعظمى 23

السويس: الصغرى 14 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 17 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 25

سوهاج الصغرى 11 والعظمى 25

الأقصر الصغرى 12 والعظمى 30

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 30